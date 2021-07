Flora Residence, oază de liniște, confort și încântare Primele cinci case sunt aproape gata, iar proprietarii sunt nerabdatori sa se mute in noul lor camin. Succesul cartierului Flora se datoreaza in primul rand poziției acestuia in zona cea mai frumoasa și linistita din sudul Timișoarei, apoi materialelor folosite și, in in ultimul rand, a modului in care acestea au fost puse in opera. […] Articolul Flora Residence, oaza de liniște, confort și incantare a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

