Flora Nastase, prima apariție dupa ce a fost internata in spital! ”Regina Blanurilor” a fost prezenta la cel mai mare eveniment monden al momentului! Dupa aproximativ jumatate de an in care a stat mai mult prin spitale, in prezent, vedeta este optimista și spune ca viața merge mai departe și se bucura ca a reușit sa faca fața tuturor provocarilor.