Floarea toxică din grădină care îți poate strica recolta de legume. Mulţi nici nu ştiu cât rău face Deși sunt frumoase și dau un aspect placut curții tale, unele plante pot fi daunatoare pentru gradina de legume. Amestecandu-le cu roșiile, castraveții, dovleceii sau alte legume, ele pot face mai rau, deoarece atrag daunatori și substanțe toxice care pot compromite recolta. Crinul este una dintre aceste flori. Crinul iți poate strica recolta de legume […] The post Floarea toxica din gradina care iți poate strica recolta de legume. Multi nici nu stiu cat rau face appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

