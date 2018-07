Stiri pe aceeasi tema

- Fosta mare gimnasta romana Nadia Comaneci a declarat pentru Reuters ca Simona Halep are nevoie de timp pentru a realiza dimensiunile performantei sale de luna trecuta, de la Roland Garros, unde a castigat primul titlu de Mare Slem din cariera. ''E nevoie de timp pentru a realiza. Ai euforia…

- Acum doua saptamani, Regina Maxima afla cu stupoare ca sora sa, in varsta de doar 33 de ani, s-a sinucis. Suveanul olandez a participat, evident, la inmormantare și, imediat dupa, a vorbit despre incredibila durere pe care a simțit-o. Acum, insa, și-a reluat activitațile oficiale! Alaturi de sotul ei…

- Dupa ce compania aeriana Ryanair a decis la inceputul acestui an sa renunțe la cursele operate de la Timisoara spre Germania, Marea Britanie si Belgia, mentinand doar rutele spre Bucuresti si Milano, irlandezii au anuntat acum ca vor opera curse spre Anglia de la Cluj. Acestea ar urma sa devina functionale…

- Michelle și Barack Obama vor produce filme dupa ce au semnat un contract cu Netflix. Fosta familie prezidențiala a deschis recent o companie de producție, Higher Ground Productions, screi Agerpres. Netflix a transmis un comunicat in care anunța semnarea contractului cu soții Obama, dar nu au oferit…

- Oana Lis a renunțat la machiaj și și-a expus bustul generos in fața tuturor. Prietenii virtuali au reacționat imediat. Unii dintre aceștia sunt de parere ca soția lui Viorel Lis arata diferit atunci cand renunța la farduri. Oana Lis și-a facut un selfie in timp ce ține in mana cireșe. „Ești bogata”,…

- Reacția Iranului, dupa acuzațiile premierului israelian Benjamin Netanyahu, nu au intarziat sa apara. Acuzatiile lansate luni seara, pe 30 aprilie, de premierul israelian Benjamin Netanyahu in legatura cu programul nuclear iranian sunt opera unui ‘mincinos inveterat, in pana de idei’, a afirmat marti,…