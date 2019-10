Flo revine cu un nou single, “BABY, SUNĂ-MĂ” Cine nu a auzit inca de FLO, el este autorul celor mai frumoase amintiri din 2018 pana azi, o piesa ce a starnit o adevarata isterie in randul fanilor. Cu peste 28 de milioane de vizualizari intr-un timp record, AM AMINTIRI ramane cu siguranța “evergreenul” marca FLO. Artistul lanseaza un alt single memorabil, de pus pe repeat, BABY, SUNA-MA. Cu note mai senzuale și romantice, BABY SUNA-MA este o piesa emoționant de frumoasa. Tu ai ascultat-o? Am creat “BABY, SUNA-MA” din multe soiuri de sentimente culese de-a lungul timpului, iar tot ceea ce nu am putut exprima prin versuri, mi-am dorit sa fie… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

