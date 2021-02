Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 17 feb - Sputnik. Ofițerul de presa al Inspectoratului General pentru Situații de Urgența, Liliana Pușcașu, a declarat pentru Sputnik Moldova ca incendiul a distrus o parte din marfa situata in butic și a afectat parțial incaperea. Nu a fost nevoie insa de intervenția pompierilor,…

- Doi indivizi au vrut sa puna mana pe bunuri dintr-un centru comercial, dar planul le-a fost dat peste cap de agenții de paza. Incidentu la avut loc in noaptea spre 10 ianuarie, 1:30, anunța agenția de paza Bercut.

- Sotia artistului a declarat ca Toni Grecu era intr-un salon de la etajul 2. „Toni este evaluat acum de medicii de la Spitalul Sfantul Pantelimon. Nu știu care este exact starea lui. Știu doar ca incendiul a avut loc la parter, iar Toni se afla intr-un salon de la etajul doi”, a declarat pentru Libertatea Cristina…

- Doi tineri, in varsta de 18 ani, au fost reținuți dupa ce noaptea trecuta au dat buzna intr-un magazin de pe Bulevardul Ștefan cel Mare și au sustras mai multe telefoane. Unul a fost reținut de un angajat al INSP, care se afla la sediul Primariei, celalalt insa a reușit sa paraseasca locul infracțiunii,…

- La inceputul anului acesta, Ioana Nastase (44 de ani), actuala soție a fostului jucator de tenis Ilie Nastase (74 de ani), a declarat ca a fost agresata de acesta. „Nu sunam la 112 daca ma agresa doar verbal. Eu il respect ca om. E o valoare. (…) Nu ma așteptam sa se afle, dar nici nu pot sa nu raspund.…

- Vineri seara, fostul mare tenismen roman Ilie Nastase și-ar fi agresat soția. Totul s-ar fi intamplat intr-o locație de pe strada jandarmeriei din Capitala, iar autoritațile au fost anunțate. Ilie Nastase și-a batut soția? Potrivit gandul.ro, vineri seara Ilie Nastase ar fi batut-o pe soția sa Ioana.…

- Maria Basescu, soția lui Traian Basescu, fostul președinte al Romaniei in perioada 2004-2014, pare a se bucura de clipele in care se poate ”delecta” la cumparaturi, ca o simpla bunicuța. Soția lui Traian Basescu, apariție surpriza, in mijlocul oamenilor Cu toate ca are dreptul, potrivit legii, ca aceasta…

- Descoperire macabra in sectorul Botanica din Capitala. Corpul neinsuflețit al unei femei a fost gasit in dimineața zilei de astazi, in preajma unui magazin de pe bulevardul Cuza Voda. Ajunși la fața locului, oamenii legii au stabilit identitatea victimei.