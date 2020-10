Stiri pe aceeasi tema

- Instituțiile de cultura din Prahova au ținut sa includa in manifestarile sale și acțiuni dedicate domeniului fara de care niciun popor nu se poate dezvolta – educația. Astfel, Muzeul Memorial „Nicolae Iorga”, sectie a Muzeului Judetean de Istorie și Arheologie Prahova, invita publicul, incepand de astazi,…

- "Copiii au nevoie de scoala. Intreruperea procesului de educatie afecteaza intreg procesul de educatie, ca daca acumulezi restante sau ai lacune in procesul de educatie iti poate afecta intelegerea in anii urmatori de scoala. Aici e important sa transmitem ca trebuie sa urmeze procesul scolar copiii,…

- Nimeni nu mai duce o viața ca Denisa Hodișan. Tanara este tratata ca o prințesa de Flick, chiar de la primele ore ale dimineții, lucru ce continua pana la lasarea serii. Prezentatorul și-a surprins soția intr-un mod romantic.

- Mai avem o saptamana pana la inceperea școlii și profesorii se simt mai nepregatiți ca niciodata. La fel de debusolați sunt și elevii, care nu știu cum vor invața anul acesta, daca vor fi printre cei care invața de acasa ori se duc la școala. Invitata la emisiunea In fața ta, de la Digi 24, Cristina…

- Vestea duminicii trecute a fost, cu siguranța, ca Flick sau domnul Rima de la un cunoscut post de radio din capitala, s-a insurat. Și nu oriunde, ci in Creta, și nu cu oricine, ci cu Denisa Hodișan in varsta de 27 de ani, fosta “Miss Planet”, in 2019. Tanara este originara din Oradea și are... Read…

- Peste 45% dintre angajații care au copii iși doresc ca noul an școlar sa se desfașoare normal, in ciuda contextului epidemiologic actual, iar elevii sa inceapa cursurile direct din bancile școlii, arata un sondaj efectuat de platforma de recrutare online BestJobs. Alți 29% prefera un sistem de invațamant…

- In cadrul emisiunii "Romania la raport", Gabriela Firea a afirmat ca "toti parintii, profesorii, directorii de scoli asteapta masuri concrete din partea Ministerului Sanatatii si a Ministerului Edcuatiei" "Nu am vazut altceva decat aruncarea raspunderii catre parinti. (...) Nu se poate ca…

- Editurile din Hong Kong au primit instrucțiuni sa elimine trimiteri și mențiuni ale conceptului de „separație a puterilor in stat” sau ideii de „slogan de protest” din manuele școlare care sunt folosite in metropola, relateaza The Guardian.