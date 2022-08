Stiri pe aceeasi tema

- Locul in care au ales sa iși boteze fiica nu a fost ales intamplator. Biserica și cristelnița au o insemnatate aparte pentru Domnul Rima, care a fost extrem de emoționat in ziua cea mare.

- Laura Cosoi și soțul ei sarbatoresc azi implinirea a 7 ani de casnicie. Actrița a marcat evenimentul cu trei imagini care arata evoluția lor ca familie, de la cununia civila pana in prezent, cand sunt la fel de indragostiți și au impreuna trei fetțe superbe.

- Nunta mare in familia Malinei Avasilioaie! Paula Avasiloaie și soțul ei au spus marele "DA!", asta dupa ce au decis sa-și uneasca destinele in fața lui Dumnezeu. Mai multe vedete din showbiz-ul romanesc au participat la eveniment, printre care și Nicole Cherry, iar sora sa, Malina Avasilioaie, a fost…

- Malina Avasiloaie și soțul ei, Alin Gabor, se pregatesc ca in doar o luna sa-și stranga in brațe baiețelul, iar cei doi sunt foarte nerabdatori sa-l cunoasca pe cel mic. Recent s-au filmat intr-o ipostaza tandra, ceea ce le-a adus o mulțime de reacții pe rețelele de socializare.

- In urma cu aproximativ doua saptamani, Denisa Flicea și Flick au devenit parinți pentru prima data, iubita omului de la radio aducand pe lume o fetița perfect sanatoasa. Ei bine insa, acum radiaza de fericire, astfel ca nu au putut sa nu le arate fanilor cum arata camera micuței Eva. Iata pentru ce…

- Dupa cum bine știm cu toții, Denisa Flicea a nascut in urma cu noua zile. Frumoasa soție a lui Flick a postat o imagine pe rețelele de socializare și și-a uimit urmaritorii datorita siluetei de invidiat de care se bucura, chiar daca a fost insarcinata. Ce imagine a postat partenera de viața a omului…

- Flick este un barbat fericit din toate punctele de vedere. Soția lui, Denisa Filcea, a nascut in urma cu cateva zile o fetița perfect sanatoasa dupa care cei doi parinți sunt topiți. Omul de radio s-a fotografiat in timp ce o ține pe cea mica in brațe, iar la descrierea pozei a atașat un mesaj tare…

- Irina Fodor a induioșat inimile internauților cu o serie de imagini emoționante alaturi de fiica sa. Prezentatorea TV va pleca pentru filmarile show-ului America Express, iar ultima seara din Romania și-a petrecut-o alaturi de soțul sau și fetița lor. Iata cum le-a filmat Razvan Fodor pe cele doua.