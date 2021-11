Stiri pe aceeasi tema

- Zi de sarbatoare pentru Lavinia Parva! Soția lui Ștefan Banica Jr. iși sarbatorește astazi ziua de naștere. Frumoasa vedeta a implinit varsta de 37 de ani și se bucura din plin de momentele frumoase din viața ei. Iata cum a surprins-o juratul de la X Factor in aceasta zi speciala!

- Cei mai buni paparazzi, cei de la SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au dat din nou lovitura! De data aceasta avem imagini rare cu Cristi Iacob și soția sa. Va spunem doar atat, cei doi se pregatesc de o noua escapada, iar noi va aratam și dovada ca o familie frumoasa se intreține…

- Zi mare in familia juratului de la Chefi la cuțite! Soția lui, Cristina Sima Dumitrescu iși sarbatorește astazi ziua de naștere. Cu toții știu ca cei doi au o relație de dragoste cat se poate de speciala și impresionanta, așa ca Florin Dumitrescu a surprins-o pe soția sa cu o urare de proporții.

- FOTO: Fuga in Egipt, in plina criza. Episod turistic cu președintele Klaus Iohannis și soția sa, la piramide Președintele Klaus Iohannis, aflat miercuri intr-o vizita de stat in Republica Araba Egipt, la invitația omologului sau, președintele Abdel Fattah El-Sisi, a fost surprins pe cand vizita piramidele. …

- Zi mare pentru Flick și Denisa Filcea. Cei doi indragostiți traiesc clipe de poveste de cand și-au unit destinele in fața lui Dumnezeu acum un an. Vedeta a facut primele declarații la Antena Stars despre marele eveniment din viața lor.

- Bucurie de nedescris pentru Nasrin Ameri, frumoasa prezentatoare de la Antena Stars, caci astazi iși sarbatorește ziua de naștere chiar in platoul emisiunii Star Matinal. Inca de la primele ore ale dimineții, vedeta a fost intampinata cu numeroase surprize de la colegii ei, care au impresionat-o profund.…

- Au motiv de sarbatoare! Flick și Denisa au implinit pe 11 octombrie un an de la casatoria religioasa. Cu aceasta ocazie, cei doi indragostiți au transmis prin intermediul rețelelor de socializare mesaje speciale. Soția fostului prezentator de la radio a facut dezvaluiri, la un an de la nunta a și plans…

- Bernie Ecclestone, fostul director executiv al Formula One Group, a devenit tata din nou la varsta de 89 de ani. Acum in varsta de 90 de ani, Ecclestone a fost surprins alaturi de cea de-a treia soție a sa, Fabiana Flosi, și fiicele lui, Tamara și Petra, alaturi de nepoți și copii.