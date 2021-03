Stiri pe aceeasi tema

- Vodafone anunța disponibilitatea noului program de loialitate pentru toți clienții sai. Incepand din luna martie, atat utilizatorii de servicii mobile cat și cei care le folosesc pe cele fixe au acces la Vodafone Club, un spațiu digital unic cu multe oferte pentru o varietate mare de pasiuni și interese.…

- Solutia de iesire din criza politica nu sunt doar discutiile din Parlament, ci si cu presedintele, pentru ca administratia prezidentiala este responsabila de situatia creata. Despre aceasta a declarat liderul PSRM Igor Dodon, in vlogul sau de vineri.

- Alexandru Mitrița (25 de ani) a fost prezent la egalul obținut de Universitatea Craiova cu FC Argeș, scor 1-1, in runda #20 din Liga 1, iar la finalul meciului i-a transmis un mesaj selecționerului echipei naționale, Mirel Radoi. Fotbalistul celor de la Al Ahli a fost in loja pe stadionul Ion Oblemenco,…

- Aproape un milion de numere au fost portate in 2020, adica utilizatorii s-au mutat de la un operator la altul. Caștigatorul a fost tot RCS & RDS, operatorul cu cele mai mici tarife pentru voce și date. In total, anul trecut au fost portate 945.186 de numere de telefon, dintre care 873.519 sunt numele…

- ​Românii și-au portat peste 945.000 de numere de telefon anul trecut, serviciu care permite sa-ți pastrezi numarul de telefon fix ori mobil atunci când decizi sa-ți schimbi operatorul de telefonie, a anunțat miercuri Arbitrul telecom (ANCOM). Operatorul care a atras cele mai multe numere…

- Aproape 65.000 de elevi risca sa ramana cu mediile neincheiate pe semestrul I. Situația nu va ramane așa, promit autoritațile, care vin și cu o soluție. Sunt de patru ori mai mulți elevi aflați in aceasta situație, fața de cați s-ar fi inregistrat intr-un an obișnuit, in care orele s-ar fi desfașurat…

- Ce mașini vor fi interzise in Romania chiar de la 1 ianuarie 2021? Șoferii trebuie sa-și ia gandul de la ele, iar cei care le-au achiziționat deja nu mai au posibilitatea sa le inmatriculeze. Mașini interzise in Romania. Șoferii trebuie sa-și ia gandul de la ele, de la 1 ianuarie Romanii care și-au…