Flavius Stoican, despre meciul cu FC Botoșani: Important e să nu facem cadouri Antrenorul Flavius Stoican a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa, ca Dinamo trebuie sa faca o partida mare cu FC Botosani, conform news.ro. "Toata energia si atentia noastra este catre meciul de la FC Botosani. Cei care vor intra pe teren trebuie sa faca o partida buna, o partida mare. Moralul lor este la cote maxime si speram sa ne ridicam la inaltimea lor. Important e sa nu facem cadouri. Oamenii au vazut o schimbare de atitudine in randul jucatorilor. Este momentul ca saptamana urmatoare sa aratam acest lucru, dar nu ne va fi usor", a declarat Stoican. El a vorbit… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Flavius Stoican (45 de ani), antrenorul celor de la Dinamo, a prefațat duelul vital pe care roș-albii il joaca luni pe terenul celor de la FC Botoșani. „Cainii” au nevoie de victorie pentru a nu pierde contactul cu locurile care asigura salvarea. FC Botoșani - Dinamo se joaca luni, de la ora 19:55,…

- Atacantul Desire Segbe Azankpo, 28 de ani, a ajuns joi seara la București, iar de astazi intra in programul de pregatire al lui Dinamo. Antrenorul Flavius Stoican il ia in calcul pe internaționalul din Benin pentru meciul cu FC Botoșani, luni, ora 19:55, in deplasare. Azankpo a fost imprumutat de Dinamo…

- Vineri seara, de la ora 18.00, SCMU Craiova va disputa un meci de foc la Bucuresti, pe terenul celor de la Dinamo, una dintre favoritele la titlu din acest sezon. Voleibalistii lui Dan Pascu vor incerca sa razbune esecul din tur, din Banie, si sa se apropie si mai mult de locurile fruntase. Partida…

- Denis Dragus a înscris golul egalizator al echipei Standard Liege în remiza din deplasare cu Anderlecht, scor 1-1. Partida de duminica a contat pentru etapa a XXII-a a campionatului Belgiei.Gazdele au deschis scorul prin Verschaeren, în minutul 32.Dragus a intrat pe teren în…

- Voleibalistii de la SCMU Craiova mai au un singur meci de disputat in 2021, weekendul acesta, la Baia Mare. Echipa pregatita de Dan Pascu nu-si permite pas gresit in aceasta deplasare, din care si-a propus trei puncte, asa cum specifica tehnicianul intr-o conferinta de presa anterioara. Duelul de la…

- Universitatea Craiova a incheiat la egalitate, 2-2, partida cu FC Botoșani, iar antrenorul oltenilor, Laurențiu Reghecampf, nu ințelege cum s-au ratat o mulțime de ocazii. „Singuri am pierdut doua puncte. Din nou, greșeli foarte mari, mai ales in aparare. Aștept mai multe de la jucatori, pentru ca au…