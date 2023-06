Stiri pe aceeasi tema

- Anamaria Prodan a incercat din nou sa atraga atenția publicului sau, de data aceasta vedeta s-a afișat alaturi de o limuzina funerara, pentru a anunța ca s-a apucat de organizat inmormantari de lux.Dupa recenta desparțire de omul de afaceri Flavius Nedelea, agenta Anamaria Prodan s-a decis sa se implice…

- La o saptamana de la desparțirea de Flavius Nedelea, impresara a fost surprinsa intr-o ipostaza neașteptata pe strazile din Capitala! Iar, dupa imaginile surprinse de paparazzi, Anamaria Prodan a revenit și cu un mesaj lamuritor.

- Vestea ca Anamaria Prodan și iubitul ei, Flavius Nedelea, s-au desparțit la nici o luna de cand și-au facut publica relația a luat prin surprindere intreg showbiz-ul romanesc. Cei doi și-au incheiat insa povestea de iubire intr-un mod decent, specificand ca vor ramane prieteni, iar impresara nu pare…

- Anamaria Prodan și Flavius Nedelea și-au anunțat separarea, la nici o luna de cand s-au declarat oficial un cuplu. Ei bine, se pare ca desparțirea vine la scurt timp dupa ce impresara din fotbalul romanesc a facut mai multe declarații potrivit carora ea nu ar avea nevoie de cineva ca sa se simta fericita.…

- Veste bomba in showbizul monden. Anamaria Prodan ar fi ramas, din nou, singura, dupa ce in presa au aparut zvonuri potrivit carora agentul FIFA și iubitul milionar s-ar fi desparțit, la nicio luna de cand și-au oficializat relația in public. Ce s-ar fi petrecut. Anamaria Prodan s-a desparțit de iubit?…

- Anamaria Prodan și Flavius Nedelea au anunțat ca au decis sa se desparta. Drumurile celor doi se vor mai intersecta insa, conform declarațiilor facute. Ce dezvaluiri a pus pe tapet barbatul care s-a iubit cu impresara.

- Anamaria Prodan radiaza de fericire alaturi de noul barbat din viața ei. Celebra impresara de fotbal a fost surprinsa alaturi de iubitul ei, Flavius Nedelea, in Centrul Vechi al Capitalei. Ținuta divei a atras privirile fotoreporterilor. Cum a fost surprinsa Anamaria Prodan alaturi de noul ei iubit…