- Noi imagini de la lucrarile de pe viitoarea centura de sud care va inconjura Timișoara și comunele periurbane. Constructorul Tirrena Scavi Spa executa in prezent lucrari la pasaje și podețe in zona Utvin, Șag, Ghiroda și Moșnița Noua. Mai este aproximativ un an și o luna pana la termenul de finalizare…

- Sute de migranți iși fac veacul pe strazile din Timișoara, chiar sub nasul IPJ Timiș și al Poliției de Frontiera, care se dovedesc neinteresate de siguranța cetațenilor. Locatarii din zona Garii de Nord au sunat disperați la Poliția Locala, dupa ce s-au plans in presa locala ca apelurile lor catre…

- Fostul primar al municipiului Timisoara, liberalul Nicolae Robu, critica actuala administratie din oras si afirma ca este ”o adevarata rusine nationala”, dupa ce s-au deschis doar doua centre de vaccinare, in timp ce timisorenii se programeaza la alte centre din judet, anunța news.ro. ”Incompetenta,…

- Un notar din Timișoara a fost atacat de mai mulți indivizi, in urma cu puțin timp, in biroul sau din zona Piața Unirii. Mai mulți indivizi nemulțumiți de costul unor onorarii au intrat in biroul notarului public Viorel Panduru și au devenit rapid extrem de agresivi. Aceștia au inceput sa-l loveasca…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anuntat, luni, ca un teren al Academiei de Politie a fost trecut in proprietatea Spitalului de Urgenta 'Prof. Dr. Dimitrie Gerota', urmand sa se construiasca o noua unitate medicala, care va avea si o banca de plasma, conform Agerpres. Citește și: Poliția…

- Un copil de doar 13 ani din Timișoara a fost gasi decedat in propria camera, de tatal lui. Poliția spune ca nu sunt suspiciuni ca ar fi fost omorat… Copilul a fost gasit de tatal sau, spanzurat, in propria camera. Deși la prima vedere este vorba despre o sinucidere, Poliția face in continuare investigații…

- Țucu Bleich, fostul membru al formațiilor Abra și Cargo pregatește de cațiva ani un disc de autor, iar printre colaboratorii pieselor care se vor regasi pe acest material se numara o serie de artiști cunoscuți din spațiul muzical autohton. Pe numele sau adevarat Carol Bleich, „Țucu“ și-a inceput activitatea…

- Salile de sport din Timișoara se deschid, anunța Prefectura Timiș. Decizia a fost luata de CNSU deși rata de infectare din oraș ramane de peste 5 la mie, iar salile au fost inchise la 3 la mie, pe motiv ca in interiorul lor se transmite mai repede coronavirusul. Acum, pericolul a disparut ca prin…