- Flavio Briatore (74 de ani), fost șef al echipei Renault și acum consultant la Alpine, il acuza pe selecționerul campioanei Europei ca „nu a creat un grup, am avut doar o gașca de jucatori speriați și fara personalitate. Chiellini nu era Pele, dar nu a renunțat niciodata, și-a incitat mereu colegii.…

- Vanja Milinkovic-Savic (27 de ani), portarul naționalei Serbiei, a fost protagonistul unui episod nefericit la Campionatul European din Germania. Acesta a fost implicat intr-un conflict inaintea meciului decisiv cu Danemarca, din grupa C. Serbia a fost eliminata de la Euro 2024. Naționala pregatita…

- Dupa scenariul dramatic din prelungirile meciului din grupa B, de la Leipzig, Croația - Italia 1-1, presa din cele doua țari și ziarele din Spania, Anglia și Franța au comentat un superduel in care golul capitanului Modric nu a fost suficient pentru a nu trimite acasa naționala „Vatreni”. Și L'Equipe…

- Echipa franceza de Formula 1 Alpine a anunțat oficial revenirea lui Flavio Briatore. Celebrul șef al echipei Renault in anii 2000 și arhitectul principal al scandalului Crashgate revine in Formula 1 dupa o pauza de 15 ani. Italianul in varsta de 74 de ani va fi noul consultant executiv al echipei Alpine.…

- Echipa nationala a Spaniei a invins joi seara, la Gelsenkirchen, scor 1-0, echipa nationala a Italiei, detinatoarea trofeului, intr-un meci contand pentru grupa B a turneului final Euro 2024. Spaniolii s-au calificat in optimile de finala, scrie news.ro .

- 10 goluri s-au marcat in a doua zi de la EURO 2024. Unul dintre ele a fost și cel mai rapid gol din istoria Campionatului European, cel marcat de Albania impotriva Italiei, in mai puțin de 30 de secunde. Ungaria – Elveția 1 – 3 A doua zi de la Campionatul European a inceput cu […] Articolul Maraton…

- Jose Mourinho, antrenorul lui Fenerbahce, a numit principalele candidate la caștigarea EURO 2024. Pe lista lui nu se numara Italia, naționala pe care a criticat-o fara menajamente. Mourinho nu vrea sa mai auda de Italia, dupa ce a fost dat afara de AS Roma in ianuarie. Spune ca „naționala Italiei nu…

- Selecționata Croației, adversara Italiei din grupa B la Euro 2024, a fost primita oficial de Papa Francisc, un mare iubitor al fotbalului. Capitanul Luka Modric (38 de ani) și președintele federației (HNS), Marijan Kustic, i-au facut cadou tricoul naționalei „Vatreni”, cu numarul 1 pe spate și numele…