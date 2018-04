Flavia Mihăşan, plină de celulită Daaca brațele Flaviei Mihașan sunt tonifiate, nu putem spune același lucru și despre picioarele ei. Blondina are nevoie, urgent, de un masaj anticelulitic, dar și de exerciții fizice pentru a scapa de efectul de "coaja de portocala". Masajul anticelulitic nu trateaza definitiv celulita, dar macar ii ajuta pe privitori sa nu intoarca capul atunci cand o vad pe asistenta TV cu piciorușele la vedere. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Au mai ramas doar sase zile pana la Valentine's Day, iar Dani Otil e pus pe fapte mari! Prezentatorul TV a dezvaluit in cadrul matinalului pe care il modereaza cu Razvan Simion ca planuieste sa isi gaseasca o partenera, pe care vrea sa o rasfete ca-n filmele de dragoste. La scurt timp dupa ce a facut…

- Extrem de discreta pana acum in ceea ce privește viața amoroasa, vecina de la Neatza a recunoscut relația cu Codin Maticiuc inca din primele zile. Aceasta asumare nu l-a lasat indiferent pe actorul Alexandru Ion, fostul iubit al Flaviei Mihașan. Imediat ce a aflat de cei doi, actorul a plecat in Asia.…

- Flavia Mihasan a avut parte in aceasta dimineața ținta ironiilor colegilor sai de platou, Razvan și Dani. Vedeta s-a despartit de doua saptamani de Codin Maticiuc, dar s-a aflat abia zilele trecute.

- Codin Maticiuc si Flavia Mihasan ar fi decis sa incheie povestea de dragoste cu doua saptamani in urma, scrie spynews.ro. Mai mult, Flavia Mihasan a luat decizia sa nu il mai urmareasca pe Codin Maticiuc in mediul online, semn ca despartirea a fost una dureroasa, cel putin pentru ea. Citeste…

- Flavia Mihașan a fost in America, in vacanța, cu iubitul ei, Codin Maticiuc. Vedeta a revenit acasa si cu un tatuaj nou, facut la un salon celebru, Miami Ink. Flavia Mihașan și-a inceput concediul de iarna inainte de Craciun, cu o escala, in Italiaa, acolo unde traiește de mai mulți ani familia ei.

- Flavia Mihașan a fost in America, in vacanța, cu iubitul ei, Codin Maticiuc. Vedeta a revenit acasa si cu un tatuaj nou, facut la un salon celebru, Miami Ink. Flavia Mihașan și-a inceput concediul de iarna inainte de Craciun, cu o escala, in Italiaa, acolo unde traiește de mai mulți ani familia ei.