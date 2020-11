Flavia Mihășan, însărcinată din nou! „Abia aștept să cunosc bebelușul” In noul numar al revistei VIVA! , Flavia Mihașan, iubitul ei, Marius Moldovan, au dezvaluit ca vor deveni parinți pentru a doua oara. Flavia Mihașan, insarcinata din nou! „Abia aștept sa cunosc bebelușul” Perechea mai are un fiu, Carol, in varsta de un an. „Ne-am dorit ca intre copiii noștri sa nu fie o diferența mai mare de doi ani, așa ca suntem intr-adevar norocoși ca s-a intamplat cum am vrut. Atat eu, cat și Marius avem frați, suntem foarte apropiați de ei și am vrut ca și Carol sa-și iubeasca frațiorul sau surioara, iar el sa fie iubit la randul lui de un frațior sau o surioara”, a declarat… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Recent, Adelina Pestrițu (33 de ani) a dezvaluit ca iși liciteaza una dintre rochiile de mireasa pentru o cauza nobila. Banii obținuți vor contribui la modernizarea Secției de Pediatrie a Spitalului Municipal din Campulung-Muscel in care vedeta s-a nascut in urma cu aproape 34 de ani. Dupa ce a fost…

- Invitata in platoul emisiunii La Maruța , Tily Niculae a vorbit despre mariajul sau. Pe 28 noiembrie, actrița va implini 35 de ani. Tily Niculae, la un pas de divorț: „Este diferența asta de varsta” Cu patru ani in urma, actrița a dezvaluit ca ea și soțul ei s-au aflat la un pas de divorț. „Totul a…

- Invitat in platoul emisiunii Vorbește Lumea, Cezar Ouatu a vorbit despre cat de mult ii duce dorul tatalui sau in perioada Craciunului, dar și despre noile sale proiecte muzicale. Cezar Ouatu, marcat de pierderea tatalui in perioada sarbatorilor de iarna „Tot timpul asociez perioada asta sacra [a Craciunului],…

- Miercuri, 18 noiembrie 2020, artistul și prezentatorul TV Șerban Copoț (38 de ani) a devenit tata pentru a treia oara. Soția solistului, Roxana, a dat naștere unei fetițe. Prima imagine cu chipul fiicei lui Șerban Copoț: „Frate și sora” Doua zile mai tarziu, Roxana și fiica perechii au revenit acasa.…

- In luna decembrie a anului trecut, Anne Hathaway (37 de ani) a devenit mama pentru a doua oara. Anne și soțul ei, Adam Shulman (39 de ani), s-au casatorit in luna septembrie a anului 2012. Perechea mai are impreuna un fiu, Jonathan Rosebanks, in varsta de 4 ani. Cel mai recent proiect al actriței, pelicula…

- Actrița Mena Suvari și soțul ei Michael Hope vor devenit parinți! Mena este insarcinata cu primul lor copil. Actrița a dezvaluit frumoasa veste intr-un interviu oferit revistei People . Anunțul vine la aproape doi ani de la oficializarea relației cuplului. Perechea s-a casatorit in anul 2018, intr-o…

- Chiara Ferragni (33 de ani) este insarcinata cu cel de-al doilea copil al ei. Tanara a facut anunțul emoționant pe contul personal de Instagram. Chiara Ferragni este insarcinata cu al doilea copil „Familia noastra se marește. Leo o sa adore sa fie fratele mai mare”, a scris Chiara in mediul online,…

- Actrița Mandy Moore (36 de ani) și muzicianul Taylor Goldsmith (35 de ani) vor deveni parinți pentru prima oara. Informația a fost confirmata recent in mediul online, pe contul personal de Instagram al actriței. „Bebe Goldsmith va veni pe lume la inceputul anului 2021”, a scris actrița, in dreptul mai…