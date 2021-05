Flavia Mihășan a născut. Primele imagini cu băiețelul său! Flavia Mihașan a nascut un baiețel chiar in ziua in care fostul sau coleg, Dani Oțil s-a casatorit. Frumoasa cunoscuta pentru aparițiile sexy de la emisiunile Antena 1 și Marius Moldovan mai au un baiat. ”Ieri a venit pe lume minunea asta de bebe! E perfect, e dulce si bun! Te iubim fara limite, copilul nostru!”, acesta a fost mesajul care a insotit emotionante imagini pe care fosta asistenta de la ”Neatza cu Razvan și Dani” le-a facut publice. Fosta dansatoare profesionista care va implinit in curand 37 de ani se pregatesc pentru alt moment special in familia lor, aniversarea baiețeluluii lor,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

