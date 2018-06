Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul de Relatii Internationale si Integrare Europeana din cadrul Scolii Nationale de Studii Politice si Administrative (SNSPA) organizeaza, luni, 18 iunie, dezbaterea intitulata "Viziunea media asupra Presedintiei romane a Consiliului UE - Perspective pentru 2019". Potrivit unui comunicat al…

- Presedintele Comisiei pentru afaceri europene a Camerei Deputatilor, deputatul PSD de Vrancea Angel Tilvar, a primit marti, la Palatul Parlamentului, vizita unei delegatii a Comitetului Economic și Social European (CESE), condusa de Isabel Cano Aguilar, vicepreședinte pentru comunicare. Delegația a…

- In data de 31 mai, la Facultatea de Litere a avut loc workshop-ul „Materiale de PR: Intre utilitate și promovarea imaginii unei organizații”. Participanții acestei activitați au fost studenții specializarii „Comunicare și Relații Publice”. Organizatoarea evenimentului fiind lector univ. dr. Achim…

- O companie din cinci, din Romania, nu au auzit pana in prezent de Regulamentul General privind Protectia Datelor (GDPR), desi a ramas o zi pana la implementarea acestor norme, potrivit noului Raport European privind Platile, realizat de Intrum si publicat joi. GDPR a fost conceput de Uniunea Europeana…

- Președintele Senatului Romaniei, Calin Popescu-Tariceanu, a participat in perioada 23-24 aprilie a.c. la Conferinta Presedintilor Parlamentelor Statelor Uniunii Europene, eveniment care s-a desfașurat la Tallinn, Republica Estonia. Romania a fost reprezentata la aceasta reuniune de doua delegații conduse…

- Pretul locuintelor in zona euro a crescut cu 0,9% in ultimul trimestru din 2017 fata de trimestrul al treilea, iar in Uniunea Europeana cu 0,7%, arata Biroul European de Statistica Eurostat, indicand cresteri trimestriale in Romania, peste media UE.

- In cadrul unei vizite la Maputo, in Republica Mozambic, secretarul general al MAE, Cosmin Dinescu, a avut o intrevedere cu Maria Manuela dos Santos Lucas, ministrul de externe adjunct al Republicii Mozambic.Cei doi oficiali au evocat stadiul avansat al cooperarii bilaterale din trecut, exprimandu-si…

- Decanul Facultatii de Comunicare si Relatii Publice din cadrul SNSPA, Alina Bargaoanu, a aratat miercuri ca, pentru a combate fenomenul stirilor false, trebuie stabilite proportiile lui, vocile prin care se propaga, mesajele transmise si tehnologiile de amplificare. "Pentru a combate fenomenul, in primul…