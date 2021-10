Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii și procurorii fac percheziții, marți dimineața, la mai multe locații din Timișoara și Ciacova, unde au gasit ascunși migranții afgani care incercau sa ajunga in Vestul Europei. Ajungeau sa plateasca pana la 2.000 de euro fiecare membrilor unei rețele de trafic de migranți. 27 de persoane…

- Federatia Internationala de Tenis a decis ca echipa nationala feminina a Romaniei sa revina in Grupa Mondiala a Billie Jean King Cup (noul nume sub care se desfasoara Fed Cup) si sa joace anul viitor in calificarile pentru turneul final, dupa cateva schimbari facute in programul urmatoarei perioade,…

- Timișoara a depașit rata de infectare de patru la mia de locuitori și va intra in carantina de weekend. Se impun restricții de circulație și revine declarația pe proprie raspundere. București și județele Ilfov, Satul Mare și Timiș sunt in scenariul roșu, rata de infectare Covid-19 depașind 3 cazuri…

- Primul concert inclus in turneul național pe care trupa romano – austriaca Pumn de Țarana Band il efectueaza in țara noastra s-a derulat sub auspicii cat se poate de interesante joi seara la Timișoara. Cantarea derulata in Mononom a reprezentat o premiera și pentru acest loc, care pana acum a gazduit…

- Dupa mai multe amanari cauzate de pandemie, intre 2 și 10 septembrie, Pumn de Țarana Band ajunge și pe scenele din șapte orașe ale țarii (Timișoara, Cluj-Napoca, Bistrița, Iași Constanța, București și Alba-Iulia). Turneul este susținut de Forumul Cultural Austriac București. Pumn de Țarana Band s-a…

- Romania culturala revine la viata normala, a afirmat sambata premierul Florin Citu, referindu-se la organizarea mai multor festivaluri, intre care Festivalul George Enescu. "Romania culturala revine la viata normala! Este o mandrie sa putem gazdui si in acest an Festivalul International George Enescu…

- Lucrarea „Enciclopedia Banatului, Istoriografia” (Bucuresti: Editura Academiei Romane; Timisoara: David Press Print, 2020) a fost distinsa cu Premiul „Aurelian Iordanescu” in cadrul Forumului Societatii de Stiinte Istorice din Romania, organizat in perioada 19-22 iulie 2021. „Prima istoriografie…