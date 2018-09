Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul se va desfasura atat la Iasi, dar si in Slovenia si Italia, in tara noastra principala atractie urmand sa fie automatele de muzica mecanica care vor putea fi vizitate in cadrul Festivalului International de Muzica Mecanica, organizat in perioada 14-16 septembrie de Muzeul Stiintei si Tehnicii…

- O ambarcațiune monoxila, descoperita in albia raului Moldova, pe teritoriul satului Soci, din comuna Miroslovești, a ajuns la Palatul Culturii din Iași, urmand sa intre in patrimoniul Muzeului Etnografic al Moldovei din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași, informeaza un comunicat al instituției.

- Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași și Muzeul „Casa Mureșenilor” din Brașov va invita luni, 23 iulie 2018, ora 12.00, la vernisajul expoziției foto-documentare „Emil Cioran”, care va avea loc in spațiul Muzeului Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu”, de la Palatul Culturii Iași. Proiectul expozițional,…

- Muzeul Etnografic al Moldovei din cadrul Complexului Muzeal National „Moldova” Iasi, in colaborare cu Muzeul Satului Banatean Timisoara invita publicul la un eveniment inedit: expoziția temporara „Zestrea banateana” – colectia etnografica Marius Matei, o etalare a frumuseții costumului popular tradițional…

- Interviu cu Bujor Prelipcean, unul dintre cei mai buni violonisti romani, managerul Filarmonicii de Stat „Moldova" din Iasi: - Am discutat acum trei ani despre stadiul Filarmonicii din Iasi, cand mi-ati spus ca regretati mult ca nu ati ramas in strainatate. Se pastreaza ideea aceasta si astazi, cand…

- Intr-un comunicat de presa, conducerea Centrului pentru Cultura și Arte „Carmen Saeculare“ Neamț anunța schimbari importante in privința concertului de deschidere. ”Spectacolul de deschidere a noii ediții a „Vacanțelor Muzicale“, de duminica, 1 iulie, nu va mai avea loc in aer liber, la Turnul lui Ștefan…

