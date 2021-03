“Flashbacks”, singura piesă a unui artist român în top 5 Shazam România “Flashbacks”, cel mai recent single al INNEI, cucerește topurile din țara, dar și pe cele din intreaga lume. Cu peste 4 miliiane de vizualizari, piesa urca in clasamentele de specialitate și iși face simțita prezența pe radiourile naționale și internaționale. Astfel ca in top Shazam Global, piesa urca pe locul 113, iar in Romania este pe locul 4, in Ucraina este pe locul 5, pe locul 7 in Rusia, pe 17 in Bulgaria, pe locul 24 in Belarus și pe 23 in Kazakhstan. In Romania, este singura piesa a unui artist roman in top 5 Shazam. “Sunt bucuroasa sa primesc feedback atat de bun pentru aceasta piesa,… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

