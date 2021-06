Stiri pe aceeasi tema

- Moartea violenta a unui șofer roman de TIR, ucis intr-o parcare din Franța in urma cu doua saptamani, a provocat un val de indignare in toata Europa. Peste 18.000 de persoane au semnat o petiție prin care cer autoritaților masuri de protecție pentru transportatori.

- Un milionar roman stie cum a fost prins Florian Tudor, interlopul celebru in Mexic. Cornel Tabacaru are afaceri in Costa Rica, dar este si un fin cunoscator al realitatilor din Mexic, astfel ca a intrat in posesia unor informatii din culisele operatiunii care a dus la arestarea celui supranumit Rechinul.…

- Florian Tudor, zis Rechinul, cel mai cautat roman din Mexic, a fost prins. Barbatul a fost arestat joi seara in Quintana Roo. ”Rechinul” este acuzat de conducerea unei grupari mafiote in Cancun, grupare care a furat peste un miliard de dolari prin clonarea de carduri și spalare de bani. Pe numele lui…

- Dupa mai bine de doi ani de cand este cautat de FBI și DIICOT, Florian Tudor, zis Rechinu, a fost arestat in Mexic și urmeaza sa fie extradat. Romanul se stabilise la Cancun, relateaza presa mexicana.

- Denis Shapovalov (22 de ani, 14 ATP), unul dintre jucatorii talentați din „NextGen”, și-a anunțat retragerea de la Roland Garros, cu mai puțin de o saptamana inainte de startul turneului. „Cu tristețe anunț ca, dupa ce mi-am consultat echipa medicala, am luat decizia sa ma retrag de la Roland Garros.…

- ”Rechinii” multinaționali de pe piața farmaceutica autohtona nu platesc niciun impozit pentru caștigurile uriașe pe care le fac la noi in țara, se arata intr-o investigație Cetateanul.net. Companiile fac vanzari catre rețelele din Romania direct din țarile de origine, ca și cum ar fi simple tranzacții…

- Alunecari de teren si inundatii provocate de ploi torentiale în estul Indoneziei s-au soldat cu cel putin 41 de decese. Mii de oameni au fosy evacuati, cel putin 20 de persoane sunt disparute, relateaza AP, informeaza News.roZeci de case din localitatea Lamenele, de pe insula Adonara,…