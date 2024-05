Conform calculelor interne ale NATO, Europa dispune doar de o mica parte din capacitațile de aparare aeriana necesare pentru a-și proteja flancul estic, ceea ce pune in evidența amploarea vulnerabilitaților continentului. Statele NATO furnizeaza mai puțin de 5% din capacitațile de aparare aeriana considerate necesare pentru a proteja membrii sai din Europa Centrala și de […] The post Flancul estic, veriga slaba a NATO first appeared on Ziarul National .