- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi seara, dupa participarea la reuniunea Consiliului European, ca a fost o zi in care s-a demonstrat din nou unitatea, aceasta fiind "arma cea mai puternica".

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat, joi, la summitul de la Bruxelles, ca NATO a aprobat grupul de lupta ce va fi poziționat in Romania și a salutat decizia unui asemenea grup multinațional. „NATO a aprobat Grupul de Lupta pe care l-am solicitat și care va fi poziționat in Romania! Este o veste foarte…

- Vicepreședintele Statelor Unite ale Americii, Kamala Harris, se va afla vineri in vizita oficiala in Romania, unde va fi primita de președintele Klaus Iohannis, potrivit unui anunț al Administrației Prezidențiale, informeaza Hotnews . „Prezența vicepreședintelui Kamala Harris in Romania reconfirma soliditatea…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, sambata, ca in conditiile in care Rusia este un agresor, NATO trebuie sa faca tot ce trebuie pentru a-si proteja statele membre si a asigura o defensiva pentru acestea, mentionand ca este „destul de probabil” sa vina forte NATO mai aproape de Flancul Estic.

- Președintele Klaus Iohannis a discutat, vineri, impreuna cu alți lideri NATO, cu președintele american Joe Biden, intr-o teleconferința pe tema crizei din Ucraina și tensiunilor uriașe cu Rusia din aceste momente. Președintele a scris, intr-un mesaj pe Twitter, in urma discuției, ca „trebuie sa ne demonstram…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, dupa ședința CSAT in care a fost analizata situația tensionata de la granița dintre Rusia și Ucraina, ca Romania trebuie sa se asigure ca este pregatita pentru orice scenariu posibil. Declarațiile președintelui Klaus Iohannis: Am incheiat…

- Ședința Consiliului Suprem de Aparare a Țarii a început, miercuri, la Palatul Cotroceni. Presedintele Klaus Iohannis și membrii CSAT vor discuta despre situatia de securitate de pe Flancul Estic al NATO în contextul tensiunilor tot mai mari privind o posibila invadare a Ucrainei de catre…