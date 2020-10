Stiri pe aceeasi tema

- Black Friday 2020. In perioada 23 octombrie-30 noiembrie, Flanco anunta reduceri de pana la 80% la peste 1 milion de produse, in cele 157 de magazine din 117 orașe din Romania, precum și online, pe www.flanco.ro. „Ediția a 10-a de Black Friday este una cu totul diferita, nu numai pentru condițiile…

- evoMAG crește stocurile cu 50% și reorganizeaza activitatea de recepție a marfii și de procesare a comenzilor, ca parte a strategiei de anul acesta de pregatire pentru cel mai important eveniment de shopping al anului, Black Friday. Spre deosebire de anii trecuți, evoluția pandemiei de COVID-19 schimba…

- Editia cu numarul 10 a evenimentului de shopping ‘Black Friday’ va avea loc in acest an pe data de 13 noiembrie, a anuntat, marti, retailerul online eMAG. ‘A zecea editie Black Friday, cel mai asteptat eveniment de shopping al anului, va avea loc la eMAG pe 13 noiembrie. Interesul pentru cel mai asteptat…

- ”Incepand cu luna octombrie, NN Romania, lider pe piata asigurarilor de viata si pensii private, isi consolideaza portofoliul de produse, intrand si pe segmentul asigurarilor de locuinta. Intr-o perioada in care petrecem mai mult timp acasa si avem o legatura mai stransa ca niciodata cu casa noastra,…

- Flanco Retail, compania romaneasca prezenta pe piața autohtona din 1994, adera la programul guvernamental „Rabla pentru electrocasnice”. Prin intermediul acestuia, Ministerul Mediului acorda vouchere valorice, in schimbul predarii unui deșeu electrocasnic. Flanco Retail va participa la acest program,…

- Flanco lanseaza in toata rețeaua de magazine aplicația personalizata de creditare „Electro-Credit”. Aplicația „Electro-Credit” este un concept nou lansat de Flanco, prin intermediul caruia retailerul faciliteaza achiziționarea de produse electronice și electrocasnice, in rate. Prin aceasta aplicație,…

- Flanco Retail a deschis, in parteneriat cu Kaufland Romania, primul magazin de tipul shop-in-shop, in Targu Jiu, informeaza Agerpres. Magazinul Flanco shop-in-shop din interiorul Kaufland Targu Jiu este deschis clientilor din luna august. Conceptul presupune imbinarea a doua magazine in acelasi spatiu…