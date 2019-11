Stiri pe aceeasi tema

Patru persoane au murit duminica dupa inundatiile cu care s-e confrunta regiunile din sud-estul Frantei incepand de vineri, provocand pagube majore, au anuntat autoritatile locale, potrivit Reuters, anunța MEDIAFAX.

Manchester United a terminat la egalitate, scor 3-3 (1-0), meciul disputat, duminica, in deplasare, cu Sheffield United, in etapa a XIII-a a Premier League, anunța news.ro.

130 de bolnavi internați la Spitalul de Urgența Slatina au plecat, duminica, din saloane la vot cu mașinile. Pacienții au facut cereri pentru urna mobila, dar solicitarile lor nu au mai ajuns la BEJ. Conducerea spitalului a inceput o ancheta, anunța MEDIAFAX.

Marius Șumudica a avut cuvinte de lauda la adresa antrenorului Astrei, Bogdan Andone, in urma victoriei obținute de giurgiuveni in fața FCSB-ului, scor 3-1, anunța MEDIAFAX.

Cantaretul Kanye West imbina in ultima perioada religia cu muzica, potrivit stirileprotv.ro.Artistul a tinut un discurs memorabil in Houston, in fata a 16.000 de oameni, avand alaturi un pastor.

Desi opozitia din Ungaria a incercat totul, interventia ostila si rusinoasa a acesteia a esuat jalnic – a precizat Zoltan Kovacs, secretar de stat pentru comunicare internationala, pe pagina sa de socializare, dupa ce Oliver Varhelyi, candidatul ungar pentru postul de comisar UE, a primit doua treimi…

Bataie crunta intre doua adolescente, in orașul Magurele din județul Ilfov. Tinerele s-au batut cu pumni și picioare chiar sub ochii colegilor, care le incurajau sa continue, potrivit observator.tv.Scenele s-au petrecut intr-un parc din oraș, in plina zi. Pe imaginile obținute de Observator…

- Charles Leclerc va utiliza un motor nou cu ocazia Marelui Premiu al Braziliei de la sfarșitul acestei saptamani. Informația a fost dezvaluita de oficialii Scuderiei Ferrari și are la baza o scurgere de ulei suferita in ultima sesiune de antrenamente din cadrul Marelui Premiu al Statelor Unite. La vremea…