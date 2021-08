Stiri pe aceeasi tema

- Unii timișeni continua sa ignore regulile de colectare selectiva a deșeurilor. Astfel, sticla trebuie depusa in clopotele verzi. Reprezentanții Primariei Ghiroda atrag atenția ca plasele pline cu sticle lasate langa clopotele verzi, pe jos, aduc amenzi. „In condițiile in care acestea sunt goale, este…

- Poliția municipiului Suceava a fost sesizata, marți seara, de faptul ca in spatele unui bloc din oraș, in zona Pieței Mici, este un cal cazut langa o caruța. La fața locului a fost gasit animalul cazut, langa atelajul hipo, fara vreo urma de caruțaș.Polițiștii de la Biroul pentru Protecția ...

- Un turist din București a fost amendat cu 500 de lei de jandarmii argeseni dupa ce a fost surprins in timp ce hranea o ursoaica si pe puii acesteia, in apropierea cetatii Poenari. Sanctiunea a fost aplicata in baza unei hotarari a autoritatilor locale din Arefu, comuna pe raza careia s-a petrecut fapta,…

- Un tanar s-a ales cu o amenda de 1.000 de lei pentru ca a aruncat patru pui de pisica pe marginea drumului, la Ghiroda. A fost identificat cu ajutorul camerelor de supraveghere și a platit deja amenda.

- Respondentii au spus clar ca nu sunt de acord cu taierea de catre asociatia de proprietari a spatiilor verzi De altfel, multi au facut haz de necaz prin raspunsurile transmise Un cetatean a spus ca se va apuca chiar de o parcare supraetajata daca ii ramane timpAsa cum am mai precizat in materialele…

- La 31 de ani, Freddie Figgers este milionar, dupa ce a patentat și vândut mai multe invenții în domeniul tehnologiei. Povestea lui a început însa lânga un tomberon, unde a fost abandonat la doar doua zile de la naștere.Citește integral pe Digi24.ro

