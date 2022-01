Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DIICOT Iasi au desfasurat, in noaptea de Revelion, o actiune de amploare pentru destructurarea unei grupari infractionale organizate care ar fi specializata in traficul international cocaina si canabis, pe ruta Olanda Germania Romania.Potrivit unui comunicat al DIICOT, actiunea a fost organizata…

- Captura record de droguri in noaptea dintre ani. Polițiștii ieșeni au descoperit in urma unui flagrant doua persoane care aveau asupra lor 600 grame de cocaina și 176 grame de canabis. Mașina celor doi a fost oprita in trafic, iar drogurile erau ascunse in zona motorului.. Despre cei doi exista informatia…

- Potrivit unui comunicat al DIICOT, actiunea a fost organizata impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Iasi."In acest context, a fost efectuata o actiune de prindere in flagrant, fiind depistate doua persoane despre care exista presupunerea…

- Sase persoane au fost duse la audieri in urma a 14 perchezitii desfasurate in cadrul unei actiuni a DIICOT pentru destructurarea unei grupari infractionale care ar fi specializata in traficul international de droguri de risc si de mare risc, respectiv cocaina si canabis, pe ruta Olanda-Germania-Romania.…

- In noaptea de Revelion, procurorii DIICOT Iași și polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Iași au surprins doua persoane venite din Germania care aveau asupra lor droguri de risc și de mare risc, respectiv 600 de grame de cocaina și 176 de grame de cannabis, se arata intr-un comunicat…

- In ultima zi a anului, de la ora 20.00, la Antena 1, Mirela Vaida, Liviu Varciu și Andrei Ștefanescu dau startul petrecerii de Revelion, la “Show și-așa!”, cu cantec, joc și foarte multa voie buna. Anul acesta, Mirela Vaida si-a propus sa elucideze o dilema mai veche: care este ingredientul cel mai…

- Comunitatea Fine Sounds din Brașov cu sprijinul Centrului Cultural Reduta va prezinta in premiera MACROFONIA 2022 – ,,Un program de Revelion așa cum vrem noi”. Premiera va avea loc pe 31 Decembrie incepand cu ora 22:00 și se va difuza live stream pe Youtube. Participa: Alexu and the Voices Inside,…

- RELAXARE a regulilor, de sarbatori: liber la petreceri in noaptea de Revelion, program prelungit pentru magazine. Surse Libera circulație și prelungirea programului la magazine sunt doua dintre masurile de relaxare a retricțiilor discutate marți in CNSU. Premierul Nicolae Ciuca precizeaza ca purtatul…