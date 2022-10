Stiri pe aceeasi tema

- In cursul serii trecute, in jurul orei 21.50, politistii constanteni au fost sesizati, prin apel 112, cu privire la faptul ca, la cladirea Arhiepiscopiei Constanta, are loc un incendiu.Potrivit IPJ Constanta, la fata locului s au deplasat mai multe echipaje din cadrul Politiei municipiului Constanta,…

- George Simion s-a ales cu un dosar penal dupa conducerea unui autoturism in timp ce avea carnetul de șofer suspendat. Simion a facut scandal in Piața Victoriei in noaptea dinspre joi spre vineri, acolo unde pregatea protestul AUR ce urmeaza sa aiba loc in weekend. A fost scandal de proporții in fața…

- Un barbat din Valcea a fost snopit in bataie de sotul amantei, dupa ce femeia a facut accident, iar sotul inselat a ajuns la fata locului inaintea Politiei. Totul s-a intamplat noaptea trecuta in zona satului Izvoru Rece din comuna valceana Vaideeni. Barbatul se afla in masina condusa de amanta sa cand,…

- Sambata, 13 august in jurul orei 04:00, politistii din cadrul Politiei orasului Siret au identificat pe strada Alexandru cel Bun, un autoturism ce se afla pe partea carosabila, langa acesta fiind un barbat de 34 ani, din Serbauti, care a declarat verbal ca autoturismul este in proprietatea sa. Intrucat…

- In aceasta saptamana, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei municipiului Buzau, au retinut pentru 24 de ore, pe baza de ordonanta, un tanar din Iasi, sub aspectul savarsirii infractiunilor de furt calificat si tentativa la furt calificat.

- Trenulețul electric Thomas din Parcul Municipal s-a rasturnat, in urma cu puțin timp. Trei copii au ajuns la UPU Pediatrie policontuzionați, dupa acest eveniment, care ușor s-ar fi putut transforma intr-o tragedie. In aceasta dupa-amiaza, trenulețul electric care transporta copiii bistrițenilor prin…

- Politistii din cadrul Politiei orasului Boldesti Scaeni au oprit, in noaptea de luni spre marti, un autoturism care era dat in atentie pe raza judetului, existand date ca fusese implicat intr-un accident rutier pe o strada din Brazi.