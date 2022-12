Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 23 – 24 noiembrie 2022, polițiștii Serviciului de Ordine Publica din Inspectoratul de Poliție Județean Alba, impreuna cu specialiști din cadrul Garzii Forestiere Cluj au efectuat un control la o societate comerciala din Blaj, specializata in depozitarea, prelucrarea și comercializarea materialului…

- In ziua de 24 octombrie a.c., in urma activitatilor desfasurate, politistii din cadrul Sectiei de politie rurala Merei au identificat si depistat principala banuita in cazul unui furt din locuinta, stabilind ca este vorba despre o localnica, in varsta de 67 de ani.

- In noaptea de 15/16 octombrie a.c., politistii din cadrul Politiei municipiului Buzau au fost sesizati de catre proprietarul unui autoturism cu privire la faptul ca a surprins un barbat in timp ce sustragea bunuri din habitaclul masinii sale.

- Un barbat in varsta de 26 de ani a fost reținut preventiv de polițiștii din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Salaj dupa ce ar fi consumat și comercializat in municipiul Zalau substanțe psihoactive in ultimii doi ani de zile. Dealer-ul ce iși procura drogurile din județul Cluj…

- Un barbat care ar fi pretins o suma de bani pentru a facilita intrarea unui tanar la Scoala de agenti de politie „Vasile Lascar” din Campina este cercetat pentru trafic de influenta, in urma unui denunt, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Buzau.

- Medicul chirurg Marian Gașpar, de la Institutul de Boli Cardiovasculare din Timișoara, a fost ridicat de polițiștii de la DGA in urma unui flagrant delict, in care doctorul ar fi primit 1.000 de euro.

- Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Constanta Serviciul Antidrog, impreuna cu procurori din cadrul D.I.I.C.O.T. S.T. Constanta, au realizat o actiune in cadrul unui dosar penal care vizeaza savarsirea infractiunilor de trafic international de droguri de mare risc, respectiv…

- Un incendiu puternic a cuprins, aseara, o societate comerciala proprietatea unei persoane din comuna Calopar, judetul Dolj. La fata locului a intervenit Secția Pompieri Segarcea a intervenit cu doua autospeciale de lucru cu apa și spuma. La sosirea echipajelor de pompieri incendiul se manifesta cu violența…