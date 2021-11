Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul punctelor de trecere a frontierei Varșand și Nadlac II au depistat 21 de cetateni din Turcia, Pakistan si Afganistan, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in trei automarfare incarcate cu diverse bunuri.

- Politistii de frontiera din cadrul I.T.P.F Timisoara, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalului Timis, au destructurat o rețea infractionala constituita din cetateni irakieni, specializata in traficul de migranti. Astfel, incepand din luna septembrie a anului…

- Politistii de frontiera aradeni din cadrul Punctelor de Trecere a Frontierei Varșand și Nadlac II, judetul Arad, au depistat 44 de cetateni straini care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in șase automarfare.

- Migranți din Afganistan, Sri Lanka, Bangladesh, Pakistan, India și Sudan, cu varste intre 15 și 44 de ani, majoritatea solicitanți de azil in Romania, au fost depistați de polițiștii de frontiera incercand...

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac I și Nadlac II au depistat doi cetateni din Tunisia și Turcia, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in portbagajul unui autoturism, respectiv deasupra roții de rezerva a unui automarfar. In data de…

- Politistii aradeni au prins 30 de migranti turci care ar fi intrat ilegal in tara, prin Serbia, si erau cazati in municipiul resedinta si localitatea invecinata Vladimirescu, in mai multe pensiuni, noteaza Agerpres. Politistii au verificat pensiunile respective in urma unor informatii si au gasit…

- Un grup format din saptesprezece migranti care erau calauziti de un roman, depistat la frontiera cu Serbia. Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Sannicolau Mare – I.T.P.F. Timisoara au depistat saptesprezece cetateni din India, Bangladesh si Pakistan care intenționau sa…

- Un sofer roman de 52 de ani a fost prins de politistii de frontiera din Timisoara transportand 17 migranti straini care au traversat ilegal frontiera cu Serbia si voiau sa ajunga in Timisoara. Calauza este cercetata sub aspectul savarsirii infractiunii de trafic de migranti, urmand ca la finalizarea…