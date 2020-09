Flăcările au cuprins joi la prânz o gospodărie din satul Păltinoasa Un incendiu care a izbucnit ieri la pranz in comuna Paltinoasa a cuprins mai multe anexe ale unei gospodarii aparținand unei familii. Alarma a fost data in jurul orei 12.30 de catre proprietarul gospodariei, care a vazut fum ieșind din spatele unei anexe. Au fost astfel alertați pompierii militari ... Citeste articolul mai departe pe monitorulsv.ro…

Sursa articol si foto: monitorulsv.ro

