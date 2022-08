Stiri pe aceeasi tema

- O persoana din Rockland County, New York, a fost diagnosticata cu poliomielita, acesta fiind primul caz identificat in SUA dupa aproape un deceniu, noteaza cnn.com. Patricia Schnabel Ruppert, reprezentanta a autoritatilor regionale medicale, a precizat ca persoana respectiva, tanar adult nevaccinat,…

- Aproximativ 100 de pompieri au fost mobilizați marți pentru a lupta impotriva unui incendiu care a facut ravagii intr-un sat la est de Londra, in vreme ce Marea Britanie a inregistrat recorduri istorice de canicula, au anunțat pompierii. Incendiul a distrus mai multe cladiri și case din satul Wennington,…

- British Airways anuleaza mai multe zboruri programate pentru sezonul estival, a anunțat marți, intr-o perioada de perturbari generalizate in aeroporturi , cauzate de lipsa de personal și de o creștere a cererii de calatorii. Compania aeriana a precizat ca iși va reduce acum programul aprilie-octombrie…

- Politia britanica a anuntat sambata ca a evacuat Piata Trafalgar din Londra, in apropiere de locul in care vor avea loc mai tarziu festivitatile pentru Jubileul de Platina al reginei Elisabeta. Tabloidele au relatat ca s-ar fi auzit o explozie puternica.

- Marea Britanie sarbatorește un moment unic in istorie: Jubileul de Platina al singurului sau suveran care a ajuns la 70 de ani de domnie. Regina Elisabeta a II-a se afla de atat de mult timp pe tron, incat pentru milioane de britanici, ea este singurul monarh pe care l-au cunoscut de cand s-au nascut.…

- Regina Elizabeth II a surprins prin apariția publica, marți, pentru a participa la inaugurarea unei linii de metrou la Londra, care ii poarta numele, in apropierea festivitaților ce marcheaza 70 de ani de regalitate, transmit agențiile de presa. Imbracata in galben și cu o palarie asortata, regina,…

- Regina Elisabeta a Marii Britanii a aparut surprinzator marți (17 mai) la o ceremonie pentru a marca finalizarea mult așteptatei construcțiii pentru o linie de tren din Londra, numita in cinstea ei.Elizabeth, purtand o palarie și o haina galben aprins și folosind un baston, a dezvelit o placa la Gara…

- Un roman din doi s-a gandit sa emigreze dupa declanșarea razboiului din Ucraina, din 24 februarie. Astfel, conform unui sondaj realizat de platforma de recrutare BestJobs, de la declanșarea razboiului in Ucraina, 51% dintre romani au luat in calcul sa paraseasca Romania, in timp ce 12% așteapta sa vada…