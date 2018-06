Flacari la un depozit de mobila din Alba (VIDEO) Un incendiu puternic a cuprins, duminica, un depozit de mobila din Alba, alertand martorii, care, la randul lor, au chemat de urgenta pompierii. Mai multe echipaje au intervenit la fata locului, mai exact in apropiere de gara din Aiud. Nu sunt informatii despre persoane care sa fi fost afectate de incident. Flacarile, vizibile de la […] Flacari la un depozit de mobila din Alba (VIDEO) is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

