Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din Belarus spune ca flacarile de la baza aeriana de langa granița cu Ucraina sunt de la un incendiu care nu are legatura cu razboiul. Un echipament a luat foc, au explicat autoritațile din Belarus. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Guvernul bulgar ar fi incercat, in luna mai, sa trimita in Ucraina, prin intermediul Romaniei, muniție veche, retrasa, fabricata in Belarus in perioada sovietica, dar Kievul a fost nemulțumit de starea avansata de degradare a armamentului și l-a trimis inapoi, arata o ancheta realizata de publicația…

- Serviciile secrete ucrainene au demascat și neutralizat o rețea de agenți a Direcției de Informații GRU care era coordonata de deputatul ucrainean Andrii Derkach. Andrii Derkach primea 3-4 milioane de dolari la fiecare cateva luni pentru a crea structuri de securitate private care urmau sa implementeze…

- In satele ucrainene aflate aproape de granița cu Rusia inca mai explodeaza obuze, iar tranșeele și punctele de control fac parte din peisaj. Civilii sunt oarecum la adapost, dar traiesc constant cu teama ca rușii se vor intoarce, scrie New York Times. Tancurile au disparut de ceva vreme din nordul Ucrainei,…

- Guvernul finlandeza anunțat joi ca intenționeaza sa modifice legislația de frontiera pentru a permite construirea de garduri și cai de patrulare pentru poliția de frontiera, la granița sa de est cu Rusia, pentru a se pregati in fața amenințarilor hibride, pe fondul invaziei din Ucraina, noteaza Reuters…

- Purtatorul de cuvant al Statului Major al Forțelor Armate ale Ucrainei, Alexander Stupun, a anunțat marți ca trupele ruse au desfașurat sisteme de rachete Iskander in Belarus, la 50 km de granița cu Ucraina, și iși intaresc pozițiile in apropierea graniței ruso-ucrainene. Iskander este o racheta…

- Belarusul și-a intensificat activitatea militara de la granița cu Ucraina. Potrivit conducerii forțelor armate ale Republicii Belarus, motivul este ”protecția fața de ucraineni și trupele NATO”.

- Forțele trimise de Belarus langa granița vor bloca cel mai probabil o parte din trupele ucrainene, astfel incat ele nu vor mai putea fi trimise in Donbas, afirma ministerul britanic al apararii in evaluarea de luni dimineața privind invazia rusa in Ucraina.