Stiri pe aceeasi tema

- Flacara olimpica a sosit vineri la Tokyo pentru o ceremonie pe un stadion gol, a doua zi dupa ce autoritatile japoneze si organizatorii au decis sa interzica prezenta spectatorilor de teama COVID-19, scrie Digi24. Flacara olimpica a sosit vineri in Tokyo, metropola care va gazduit Jocurile Olimpice…

- Flacara olimpica a sosit, vineri, la Tokyo, metropola care va gazdui Jocurile Olimpice de Vara, in perioada 23 iulie-8 august, pentru a marca o ceremonie atipica acestui eveniment. Un stadion gol, o vreme mohorita și distanțare sociala. Flacara a ajuns a doua zi dupa ce autoritatile japoneze si organizatorii…

- Flacara olimpica a sosit astazi la Tokyo pentru o ceremonie pe un stadion gol, drept urmare a decizia de a interzice prezența spectatorilor la eveniment, luate acum doua zile de autoritațile japoneze și organizatori, din cauza Covid-19, scrie digi24.ro .

- Simbolul olimpismului a avut parte de o primire discreta din cauza temerilor provocate de coronavirus. Fara spectatori, pe ploaie, flacara olimpica a fost inmanata guvernatorului Yuriko Koike. In drum spre...

- Flacara olimpica a sosit vineri la Tokyo pentru o ceremonie intr-un stadion gol, a doua zi dupa ce autoritatile japoneze si organizatorii au decis sa interzica prezenta spectatorilor la majoritatea siturilor, de teama Covid-19, informeaza AFP. Foto: (c) KIMIMASA MAYAMA/EPA …

- Cresterea ratei de infectare alimenteaza ingrijorarea deja existenta in randul populației, care se teme ca Jocurile Olimpice ar putea deveni un eveniment care faciliteaza raspandirea bolii, asta in ciuda faptului ca organizatorii JO au dat asigurari ca totul se va desfasura "in siguranta", relateaza…

- Un alergator care purta flacara olimpica pe strazile orașului Irabaki a fost „impușcat” cu un pistol cu apa. Presa locala spune ca pe data de 5 iulie, Kayoko Takahashi, in varsta de 53 de ani a folosit instrumentul in incercarea de a stinge flacara olimpica, Femeia se opune organizarii Jocurilor…

- Cresterea ratei de infectare alimenteaza ingrijorarea deja existenta in randul populației, care se teme ca Jocurile Olimpice ar putea deveni un eveniment care faciliteaza raspandirea bolii, asta in ciuda faptului ca organizatorii JO au dat asigurari ca totul se va desfasura "in siguranta", relateaza…