Flacara ispitei se aprinde in cel de-al optulea sezon, dupa doar 2 zile petrecute pe Insula Iubirii. Cea de-a doua editie a emisiunii, lider de audienta

Stiri pe aceeasi tema

- In prima ediție a emisiunii Insula Iubirii 2024, unul dintre concurenți, Rareș Petre, care a ajuns in show-ul de la Antena 1 alaturi de Daiana Prodan, a dezvaluit ca iubita lui i-a dat o lista cu lucruri pe care nu are voie sa le faca in Thailanda. Așa cum au anunțat la casting, Daiana și Rareș sunt…

- Cel de-al optulea sezon Insula Iubirii, difuzat in fiecare luni, marti si miercuri, de la 20.30, la Antena 1, demonstreaza, cu fiecare zi petrecuta in Thailanda, cat poate fi Insula de surprinzatoare. Dupa o ceremonie de prezentare a ispitelor, in care au avut surpriza sa afle ca partenerii lor deja…

- Insula iubirii, 17 iulie 2024. Flacara ispitei se aprinde in cel de-al optulea sezon, dupa doar 2 zile petrecute pe Insula Iubirii.Cel de-al optulea sezon Insula Iubirii, difuzat in fiecare luni, marti si miercuri, de la 20.30, la Antena 1, demonstreaza, cu fiecare zi petrecuta in Thailanda, cat poate…

- Luni, 15 iulie, a inceput Insula Iubirii sezonul 8, iar surprizele s-au ținut lanț in cadrul show-ului, imediat ce concurentii au ajuns in Thailanda. Radu Valcan a anunțat o premiera care le vizeaza exclusiv pe fete. Iata ce se va intampla in acest sezon!Radu Valcan i-a anunțat pe concurenți ca, din…

- „Insula Iubirii” revine in aceasta seara cu sezonul 8, iar Radu Valcan, prezentatorul emisiunii a facut noi declaratii despre concurentii care au mers in Thailanda sa iși testeze iubirea și a dat detalii din culisele show-ului.„Nu va așteptați la nimic, pentru ca o sa aveți parte de mult. Ar trebui…

- O decizie fara precedent a fost luata la Insula Iubirii, dupa doar cateva ore de la ajungerea cuplurilor in Thailanda. Cel mai dur test de fidelitate, ce va avea premiera luni, marti si miercuri, de la 20.30, la Antena 1, de pe 15 iulie.

- Cinci cupluri vor juca totul pe o singura carte, cea a fidelitatii, in compania unor ispite #deneoprit, in cel mai nou sezon Insula Iubirii, care va avea premiera pe 15 iulie si va fi difuzat luni, marti si miercuri, de la 20.30, la Antena 1. Pornind de la premisa#cineiubestenulasa, Insula Iubirii se…

- Ultimele episoade ale celui de-al treilea sezon Lia – Sotia sotului meu, difuzate aseara la Antena 1, i-au captivat pe telespectatori, impunandu-se ca lider detasat de audienta, la nivelul tuturor categoriilor de public.