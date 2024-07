Stiri pe aceeasi tema

- Dupa doar sapte zile petrecute pe Insula Iubirii, un cuplu va parasi cel mai dur test de fidelitate duminica, de la 20:00, la Antena 1, nu inainte de a raspunde la cea mai asteptata intrebare: „Cum plecati, impreuna sau separat?”

- Radu Valcan a anunțat o noua premiera la Insula Iubirii sezon 8, episodul 3 din 17 iulie 2024. O schimbare de regulament a aparut la ceremonia focului. Ce a urmat dupa ce flacara ispitei s-a prins pentru prima data, la doar doua trei de la debutul sezonului.

- Cel de-al optulea sezon Insula Iubirii, difuzat in fiecare luni, marti si miercuri, de la 20.30, la Antena 1, demonstreaza, cu fiecare zi petrecuta in Thailanda, cat poate fi Insula de surprinzatoare. Dupa o ceremonie de prezentare a ispitelor, in care au avut surpriza sa afle ca partenerii lor deja…

- Premiera la „Insula Iubirii”, in cel de-al optulea sezon al reality show-ului de la Antena 1. Partenerii au fost despartiti fara sa apuce sa isi ia ramas bun.O decizie fara precedent a fost luata la Insula Iubirii, dupa doar cateva ore de la ajungerea cuplurilor in Thailanda, demonstrand, o data in…

- Insula Iubirii sezonul 8 revine la Antena 1 din 15 iulie, iar prezentatorul emisiunii, Radu Valcan, a dat noi detalii despre ceea ce se va intampla in emisiune cu cei care au venit sa iși testeze iubirea. Emisiunea prezentata de Radu Valcan va fi difuzata in fiecare luni, marti si miercuri, de la 20.30,…