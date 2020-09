Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele USR Sector 4, Paul Ene, reclama furturi ale voturilor Aliantei, in mai multe sectii de votare. Potrivit acestuia, la Sectia 759, desi au fost raportate zero voturi pentru USR PLUS, in realitate erau 382, ceea ce situa Alianta pe locul 1 in sectia respectiva. ”Asa se fura”, a afirmat Ene.

- Presedintele PLUS Bucuresti, Vlad Voiculescu, anunta ca plangerea formulata de catre Alianta USR PLUS Sector 5 impotriva primarului Sectorului 5, Daniel Florea, va fi solutionata de Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie.…

- Alianța USR-Plus a anunțat ca depune plangere penala la DNA și la Poliția Capitalei dupa ce pe YouTube a aparut un filmuleț in care mai mulți angajați ai primariei sectorului 5 par sa falsifice semnaturi pentru susținerea candidaturii lui Daniel Florea și a Gabrielei Florea.""La primarie DFecta a Sectorului…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, precizeaza, intr-o postare pe Facebook, ca formatiunea sa politica nu a fost invitata sa faca parte dintr-o alianta a dreptei in Bucuresti pentru ca USR se opune. „Singura persoana cu care am discutat in aceasta perioada in mod onest a fost Nicusor Dan“, scrie Tomac, care…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, va avea o conferința de presa comuna cu primarul Sectorului 3, Robert Negoița, duminica. In cadrul conferinței este de așteptat ca cei doi sa parafeze o alianța și sa anunțe candidații la Primaria Capitalei și la sectoare.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana…

- Presedintele USR, Dan Barna, a anuntat vineri ca la sfarsitul acestei saptamani va avea o intalnire cu liderul PNL, Ludovic Orban, pentru a discuta despre candidati comuni la primariile de sector din Bucuresti in perspectiva alegerilor locale din septembrie. Daca la inceputul saptamanii Barna se plangea…

