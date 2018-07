Stiri pe aceeasi tema

- Asociația Forumul Judecatorilor din Romania spune ca adoptarea unei Ordonanțe de Urgența pentru amnistierea și grațierea unor pedepse incalca principii constituționale. Magistrații spun ca guvernul nici nu ar putea adopta o astfel de OUG avand in vedere ca proiectul nu a fost pus in dezbatere publica.…

- Forumul Judecatorilor cere Curții Constituționale sa ia in seama opiniile Comisiei de la Veneția privind codurile penale și legile justiției, pentru a nu pune in dificultate parcursul Romaniei ca membru al Consiliului Europei."Consideram ca, sub toate aspectele, Curtea Constituționala are…

- Guvernul a aprobat, joi, o ordonanta de urgenta prin care a fost modificata Legea societatilor, astfel incat Editura Didactica si Pedagogica sa poata fi organizata ca societate in subordinea Ministerului Educatiei si sa poata edita manualele. Ordonanta a fost adoptata dupa ce Curtea Constitutionala…

- Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei a sesizat Comisia Europeana pentru Democrație prin Drept a Consiliului Europei (Comisia de la Veneția) referitor la proiectele de modificare a Codului penal și a Codului de procedura penala. Forumul Judecatorilor din Romania cere ca ”Parlamentul sa aștepte…

- Comisia Europeana pentru Democratie prin Drept, mai cunoscuta sub numele Comisia de la Venetia (organ consultativ al Consiliului Europei, alcatuit din experti independenti in domeniul dreptului constitutional), se reuneste in sesiune plenara incepand de vineri, unul dintre punctele de pe agenda fiind…

- O delegație a Comisiei de la Veneția ajunge in Romania pentru a lamuri situația legilor justiției, cele trei legi cu privire la organele judiciare din Romania trecute recent de Parlament. Comisia de la Veneția este interesata mai ales de legea de organizare a CSM și de statutul judecatorilor și al procurorilor.…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a anuntat marti seara ca a decis sesizarea Secretarului General al Consiliului Europei, a Comisiei Europene pentru Democratie prin Drept (Comisia de la Venetia) si a Presedintelui Conferintei Curtilor Constitutionale Europene in legatura cu atacurile virulente declansate…

- Autor: Adrian SEVERIN O vorba de duh spune ca nu trebuie pus pe seama subtilitații ceea ce se poate explica ușor prin nerozie. Cand analizez o situație cu potențial de amenințare, am insa unele rezerve fața de aceasta zicere. Pentru a nu ma vulnerabiliza, eu plec de la premisa ca cel ale carui fapte…