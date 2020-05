Stiri pe aceeasi tema

- Antreprenorii din țara noastra sunt nerabdatori sa iși reia activitatea dupa o perioada in care totul a stat in loc din cauza epidemiei de COVID-19. © Sputnik / Catalina CerneiAu aparut in vanzare cartofii noi: Iata cat costa kilogramul și de unde sunt adușiAceștia spun ca au avut suficient…

- Revenirea la normal dupa lunile de carantina se va face, in din ce in ce mai multe țari, cu obligativitatea purtarii maștii in spațiile publice. Astfel, pentru a face mai simpla deblocarea telefonului folosind Face ID, Apple pregatește un update prin care funcția va primi repere diferite. De fiecare…

- Oamenii de știința de la RAN și Universitatea Queen Mary din Londra (QMUL) au gasit limita la cit de lichid poate fi lichidul. Viscozitatea este o proprietate importanta a lichidelor care descrie rezistența fluidului la scurgere. Se cunoaște ca lichidele devin mai viscoase la racire și mai lichide atunci…

- Oamenii de stiinta rusi au inceput testarea pe animale a prototipurilor de vaccinuri potentiale impotriva noului coronavirus intr-un laborator din Siberia, Rusia, a anuntat vineri Autoritatea rusa responsabila cu protectia consumatorilor, citata de Reuters.

- Oamenii de stiinta rusi au inceput testarea pe animale a prototipurilor de vaccinuri potentiale impotriva noului coronavirus intr-un laborator din Siberia, Rusia, a anuntat vineri Autoritatea rusa responsabila cu protectia consumatorilor, citata de Reuters, potrivit Agerpres. Rusia a raportat pana…

- Daca iți dorești ceva foarte mult, mai intai dorește cu inima. Mai apoi trece acest lucru prin minte. Dorințele sunt ca niște baloane. Ca sa prinda un contur, trebuie umplute cu aer. S-a implinit ceva dupa dorința si voia ta foarte bine, nu s-a implinit, deci inca nu a venit timpul. Cineva, de acolo…

- Cercetatorii de la Facultatea Stiintele Vietii a Universitatii Beijing si de la Institutul Pasteur din Shanghai din cadrul Academiei de Stiinte din China au avertizat ca analiza lor a examinat o gama limitata de date si au precizat ca sunt necesare analize suplimentare, efectuate pe seturi mai mari…

- Un copil de 15 ani a fost gasit marți spanzurat la Navodari. Echipajul de pe ambulanța ii face procedura de resuscitare.Copilul s-a spanzurat de o salcie, in zona Combinatului de Ingrașaminte Chimice de la Navodari, județul Constanța, potrivit Mediafax.ro. Oamenii legii aflați la fața…