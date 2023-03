Stiri pe aceeasi tema

- Assen Hristov, președintele grupului Eurohold, din care face parte și Euroins, acuza interese controlate de catre o persoana din SRI. In ultimii ani am fost supuși unor presiuni, exista o relație intre aceste persoane. In cadru ASF acesta este grupului domnului Roșu, Ionescu care induce in eroare Consiliul…

- Statul roman, prin CNAIR, incaseaza anual peste 30 de milioane de euro din trecerea podurilor de la Fetești, Cernavoda și Giurgeni-Vadu Oii. Un document semnat de ministrul Transporturilor, Sorin Grideanu, arata ce venituri obține Compania de Autostrazi (CNAIR) de pe urma traficului de pe podurile care…

- Vineri dimineata, va intra in vigoare o avertizare cod galben de ninsoare, viscol si intensificari ale vantului pentru Dobrogea, Muntenia, Carpatii Meridionali si local in sudul Moldovei si in Carpatii Orientali. Fenomenele se vor manifesta pana sambata seara, conform unei atentionari emise de Administratia…

- Canadianul Steven Stamkos a depasit bariera de 500 de goluri marcate in Liga profesionista nord-americana de hochei pe gheata (NHL), dupa ce a reusit un hat-trick in partida pe care echipa sa, Tampa Bay Lightning, a castigat-o in deplasare, cu scorul de 5-2, in fata formatiei Vancouver Canucks, potrivit…

- Robert Glința , inotatorul roman in varsta de 25 de ani, și-a anunțat retragerea din sportul de performanța. Campionul european a explicat ca a venit timpul „sa aiba grija de propria sanatate fizica, mentala, emotionala si spirituala”. Robert Glinta a anuntat, astazi, ca se retrage din inotul competitional.…

- Monica Tatoiu are o pensie mare pentru omul de rand și afacerista explica și cum a ajuns la aceasta suma. Monica Tatoiu spune ca și-a platit tot timpul taxele și impozitele și de aceea acum are o pensie atat de mare, cu trei zerouri. Monica Tatoiu este, la baza, profesor de matematica, insa nu aceasta…

- Alexandru Maxim a inscris golul egalizator la meciul de pe teren propriu dintre echipa sa, Gaziantep FK, și Basaksehir, scor 1-1, disputat joi, in etapa a 17-a a campionatului Turciei. Oaspetii au inscris in minutul 44, prin Berkay Ozcan. Internaționalul roman a primit un cartonas galben in minutul…