Fizica, chimia si biologia vor deveni optionale chiar la profilul real de „stiințe naturale", propunerea a Ministerului Educației Fizica, chimia, biologia și geografia nu mai apar in trunchiul comun pentru elevii de la profilul real, la clasele a XI-a și a XII-a, conform proiectului pentru modificarea planurilor-cadru pentru liceu, document obținut de Edupedu.ro. Sunt vizați elevii de la specializarile matematica-informatica și științe ale naturii. Cu excepția geografiei, disciplinele menționat sunt integrate in categoria

- Fizica, chimia, biologia si geografia nu mai apar in trunchiul comun pentru elevii de la profilul real, la clasele a XI-a si a XII-a, iar psihologia si logica nu mai sunt pe lista disciplinelor de liceu, conform proiectului pentru modificarea planurilor-cadru pentru liceu. Fizica, chimia, biologia…

- Un draft al unui proiect de modificare a planurilor-cadru de liceu, adica a scheletului de discipline pe care le studiaza elevii, obținut de publicația Edupedu, a creat dezbateri aprinse in spațiul public. Ministerul Educației spune ca nu iși asuma acest proiect. Nu menționeaza insa daca aceasta a fost…

- Potrivit unor documente in lucru obținute de platforma EduPedu, programa de la liceu ar putea suferi o serie de modificari. De exemplu, la Real, clasele a 11-a și a 12-a, Fizica, Chimia și Biologia ar urma sa fie scoase din trunchiul comun și sa fie adaugate in curriculumul la decizia elevului din oferta…

- „Incerc sa ințeleg, dar nu reușesc. Ma uit la planurile cadru propuse și vad cum, la profilul real de "științe naturale", chiar științele naturale (fizica, chimia și biologia) au ajuns opționale.In clasa a XI-a și a XII-a, elevii de la științe naturale au 8 ore de limbi straine și romana, 7 ore de matematica…

- Fizica, chimia, biologia și geografia nu mai apar in trunchiul comun pentru elevii de la profilul real, la clasele a XI-a și a XII-a, iar psihologia și logica nu mai sunt pe lista disciplinelor de liceu, conform proiectului pentru modificarea planurilor-cadru pentru liceu.

- Detinerea de arme, consumul de droguri, de bauturi alcoolice sau alte substante interzise, fumatul, participarea la jocuri de noroc in perimetrul unitatii de invatamant, inclusiv folosirea telefoanelor mobile in timpul orelor de curs sunt interzise in scoala, prevede un amendament al PNL, PSD si al…

- Violenta fizica sub orice forma din scoli se va sanctiona, iar exmatricularea elevilor se poate face doar in situatii foarte grave, cu drept de reinscriere in anul scolar urmator, in aceeasi unitate de invatamant, cu exceptia elevilor din invatamantul postliceal, prevede un amendament al PNL, PSD si…

- Ministrul Justiției, Catalin Predoiu, a transmis, miercuri, președintelui Klaus Iohannis, propunerea de numire in funcția de procuror șef al DIICOT a procurorului DIICOT Alina Albu. Alina Albu a fost intervievata a doua oara de ministrul Justiției, dupa avizul negativ al CSM, dat dupa primul interviu.…