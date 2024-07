Stiri pe aceeasi tema

- Tragerea la sorți a țintarului pentru noul sezon al Superligii, a avut loc luni, de la ora 13:00. Campionatul va incepe pe 13 iulie 2024 și se va incheia pe 25 mai 2025.Pentru CFR Cluj, startul de sezon se anunța unul infernal. Echipa lui Dan Petrescu urmeaza sa intalneasca, pe rand, cu Dinamo București,…

- Dan Petrescu are o misiune grea la CFR Cluj, titlul in viitoarea ediție a SuperLigii, dar pana atunci petrece cateva zile alaturi de familie.Antrenorul a dat o fuga pana la familia sa, stabilita la Dubai, acolo unde locuiesc soția, Adriana, și fata lor, Jennifer.Cei trei s-au fotografiat, iar Adriana…

- Andrei Ivan, atacantul formatiei Universitatea Craiova, s-a bucurat pentru calificarea in conference League in dauna lui U Cluj. „Jdechi“ a vorbit si despre viitorul sau la Stiinta . „Pentru noi a fost meci greu, nu am putut sa inscriem pana in minutul 90. Am intrat in prelungiri, am marcat și am luat…

- Vehiculele liniilor 86, 90 si 143 nu vor mai intoarce la "Arena Nationala" in ziua de sambata, 11 mai 2024, incepand cu ora 18:00, iar cele ale liniei 104 vor fi deviate pe Soseaua Iancului, pentru a permite accesul in siguranta al publicului la meciul de fotbal dintre echipele Fotbal Club FCSB si CFR…

- U Cluj nu pierde vremea și pistoneaza in mercato estival pentru ca in viitorul sezon trupa lui Ioan Ovidiu Sabau sa nu mai rateze top 6. Pe lista sunt, printre alții, Dennis Politic (Dinamo), Mihai Butean (Hermannstadt, ex-CFR Cluj), Mihai Corbu (Akademia Puskas) și Mamadou Thiam (Al Jabalain). U Cluj…

- CFR Cluj a obtinut o victorie dramatica, 2-1 (1-1) cu Sepsi OSK Sfantu Gheorghe intr-un meci din etapa a saptea a play-off-ului Superligii de fotbal.Gazdele au castigat gratie unui gol marcat de croatul Karlo Muhar (90+6), din pasa lui Omar El Kaddouri, dupa ce Sepsi OSK a jucat mai bine de o repriza…

- Ioan Ovidiu Sabau, antrenorul lui U Cluj, a lansat un avertisment public dupa seria de trei eșecuri consecutive și eliminarea din Cupa Romaniei. Tehnicianul de 56 de ani a spus ca nu mai accepta sa se lupte pentru obiective mici U Cluj joaca miercuri, de la ora 16:45, pe teren propriu cu Poli Iași,…

- Duelul dintre Rapid și Sepsi, ultimul din etapa #4 a play-off-ului Superligii se joaca luni, de la 20:30. Cristiano Bergodi (59 de ani), tehnicianul giuleștenilor, a anunțat primul 11 și rezervele, iar trei jucatori importanți nu se regasesc in lot. Eșecul cu CFR Cluj „a cantarit” foarte mult pentru…