Stiri pe aceeasi tema

- Tudor Parhon este fiul lui Carmen Tanase, celebra actrița care a interpretat-o pe Flacarica in ”Inima de țigan”. Este un pictor desavarșit și EGO.ro a reușit in exclusivitate sa afle cu cat se vinde un tablou pictat de el. Fiul lui Carmen Tanase are expoziție de arta Pana pe 2 mai, la parterul Bibliotecii…

- Dorian Popa a anunțat ca a ramas fara permis de conducere pentru trei luni in cel mai recent vlog al sau incarcat pe canalul de Youtube. Cantarețul vrea neaparat sa dea examen pentru a-și recupera mai rapid dreptul de a șofa. Zilele trecute, artistul a fost prins de poliție pe o autostrada din Romania…

- Romania nu are contracte directe cu Gazprom, nici companiile private si nici Romgaz nu au, si nu cred in posibilitatea schimbarii in Romania a contractelor pentru gaze naturale in ruble, a declarat, joi seara, ministrul Energiei, Virgil Popescu. „Romania nu are contracte directe cu Gazprom, companiile…

- „Romania nu are contracte directe cu Gazprom, companiile din Romani private, sau Romgaz, nu au contract cu Gazprom. Sunt diversi intermediari, traderi de gaze, care au contracte in special cu companii private din Romania si vand gazul pe piata romaneasca in lei. Acum, cum e contractul, sunt convins…

- Lichiditatea este lubrifiantul esențial pentru rotițele mașinariei financiare și asta s-a vazut o data in plus pe fondul razboiului din Ucraina.China intenționeaza sa promoveze utilizarea internaționala a yuanului digital, ceea ce ar putea duce la diminuarea ponderii dolarului american in cadrul tranzacțiilor…

- Invitata in emisiunea „40 de intrebari cu Denise Rifai”, de la Kanal D, Carmen Tanase a povestit și despre perioada in care a jucat in telenovele, la postul Acasa TV. A interpretat-o pe Flacarica, personaj de care mulți romani iși amintesc și acum. Aproximativ patru ani de zile Carmen Tanase a jucat…

- Prețul gazelor s-a triplat in Capitala Romaniei in perioada noiembrie 2020-noiembrie 2021, Bucureștiul avand cea mai mare creștere din Uniunea Europeana (UE), de 239%, potrivit statisticilor Comisiei Europene, citate de E-nergia.ro.Pe urmatoarele locuri in topul scumpirilor se afla Bruxelles (169%),…

- Toate centrele de transfuzii sanguine din municipiile reședința de județ vor fi deschise sambata, 29 ianuarie, cand se va derula o ampla campanie naționala de donare de sange. Ideea aparține organizațiilor de tineret liberale din intreaga țara, care, analizand statisticile ce arata o scadere masiva…