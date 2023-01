Stiri pe aceeasi tema

Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a anuntat ca in momentul de fata, 'nu se pune problema 'anexarii de noi teritorii la Rusia', in zona operațiunii militare speciale din Ucraina, dupa cum a precizat el, relateaza SEVER REALII, potrivit Rador.

Rachete rusești au lovit in aceasta noapte ține industriale și ale infrastructurii energetice din orașul ucrainean Zaporijie, au anunțat autoritațile locale, citate de agenția UNIAN. O uzina a fost avariata, informeaza Rador.

Trupele ruse au tras cu rachete asupra unei localitati din regiunea ucraineana Zaporijjia, in noaptea de vineri spre sambata, avariind mai multe cladiri, scrie Rador.

Seful Administratiei Militare Regionale Zaporijjia, Oleksandr Staruh, a raportat ca in noaptea de marti spre miercuri, rusii au lansat noi atacuri in regiune. Potrivit oficialului, trupele ruse au lovit o statie de distributie a gazelor, scrie Rador.

Liderul cecen Ramzan Kadirov a publicat, duminica, pe canalul sau Telegram, un videoclip despre un atac asupra Centralei Nuclearo-Electrice Zaporojie, comis, potrivit lui, de catre Forțele Armate ale Ucrainei, relateaza Rador.

Primarul interimar din Zaporojie, Anatoli Kurtiev, a raportat ca invadatorii ruși au lansat un atac cu rachete asupra orasului, in noaptea de sambata spre duminica, lovind o zona rezidențiala, scrie RBC, conform Rador.

De la inceputul invaziei la scara larga a Federației Ruse in Ucraina, peste 1.248 de copii ucraineni au suferit din cauza din cauza razboiului - a anunțat, sambata, Biroul Procurorului General din Ucraina, potrivit Ukrinform, scrie Rador.

Trupele rusești ataca puternic in Zaporojie, oraș in care se afla și cea mai mare centrala nucleara din Europa.