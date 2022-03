Un barbat in varsta de 42 de ani s-a aruncat de la etajul 9 al blocului unde locuia, chiar in centrul orașului Focșani. Sinuciderea a avut loc marți dimineața, 15 martie, intr-o zona centrala din Focșani, acolo unde barbatul in varsta de 42 de ani locuia. Barbatul este fiul unui fost procuror, in prezent avocat in oraș și din primele informații, avea probleme de sanatate, conform Adevarul.ro. Acesta nu a supraviețuit impactului cu solul, fiind declarat decesul sau. „In aceasta dimineata, in jurul orei 5:24, Politia Municipiului Focsani a fost sesizata cu privire la faptul ca pe Bulevardul Unirii…