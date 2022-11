Un barbat a fost gasit impușcat duminica in cap. Acesta ar fi fiul unui procuror din Constanța, potrivit unor surse. Din primele informații, poliția nu exclude ca ar fi vorba despre o sinucidere. Procurorul Teodor Nița a apelat la serviciul de urgența 112 anunțand ca fiul sau s-a impușcat. Tanarul este in prezent in viața, fiind resuscitat de echipajele medicale. Polițiștii iau in calcul toate ipotezele, insa cea mai plauzibila in acest moment pare cea a sinuciderii, din primele cercetari, relateaza Realitatea PLUS. Este vorba despre un barbat de aproximativ 30 de ani. Acesta ar fi fiu de procuror…