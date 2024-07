Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie in familia primarului din Sanmihaiu de Campie, judetul Bistrița-Nasaud. Ieri, fiul lui Ioan Mate a fost gasit fara suflare in casa, dupa ce ar fi suferit un infarct. Ionut Silviu Mate avea doar 39 de ani si lucra in cadrul armatei. Tanarul a fost gasit mort chiar in patul sau, ieri, in jurul…

- Primarul din Sanmihaiu de Campie, județul Bistrița-Nasaud, impreuna cu viceprimarul, secretarul primariei și un viitor consilier local, au fost reținuți sub acuzația de eliberare frauduloasa a unor adeverințe de domiciliu in comuna pentru persoane fara proprietați acolo, cu scopul de a influența rezultatul…

