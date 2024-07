Stiri pe aceeasi tema

- Prostituția a fost interzisa și era pedepsita in timpul regimului comunist, insa marile hoteluri și stațiunile de pe litoral erau frecventate adesea de tinere aflate in cautarea unor clienți straini. Activitatea prostituatelor era controlata, potrivit unor marturii, de Securitatea comunista.

- Presedintele Senatului, liderul PNL Nicolae Ciuca, afirma ca Romania este in siguranta si ca atunci cand discutam despre orice fel de amenintare la adresa securitatii noastre, cel mai important lucru pe care il putem face este sa tratam situatia cu calm. „Cand discutam despre orice fel de amenintare…

- Un barbat de 60 de ani din Vaslui a murit in timp ce lucra la acoperișul blocului in care locuia. Este primul deces inregistrat in Romania din cauza caniculei. Potrivit familiei, barbatul urcase pe acoperișul blocului de opt etaje pentru a repara acoperișul inca de la primele ore ale dimineții. La ora…

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, a vorbit despre traficul de migranți in care erau implicate mai multe foste și actuale cadre MAI. Oficialul a ținut sa precizeze ca operatiunea de destructurare a rețelei a fost initiata de Directia Generala Anticoruptie, care nu are de gand sa treaca cu vederea…

- Ieri, Radu Mazare a fost eliberat, dupa ce și-a petrecut cinci ani in inchisoare. La nici o zi distanța de la acel moment, fostul primar al Constanței a ajuns la poliție, impreuna cu soția lui, Roxana. Ce se intampla cu cei doi acum.

- &"Haideți sa spunem deschis adevarul pentru ca altfel nu vom progresa, iar acest adevar este unul singur.Câmpina cred ca este (foarte posibil) singura localitate din România în care absolut toți consilierii locali au facut parte dintr-o majoritate (au avut împreuna peste 50%…

- 1. Cine este Diana Acatrinei? A raspunde direct și tranșant la intrebarea dumneavoastra este aproape imposibil. Și asta pentru ca orice raspuns aș da, ar fi, cel puțin incomplet. Tuturor femeilor le place sa pastreze o doza de mister cu privire la propria persoana. Totuși, pentru cititorii acestor randuri,…

- ”Potrivit anchetei, in perioada 2020-2022 s-a constituit o retea infractionala de manipulare a achizitiilor publice de masti de protectie, dezinfectanti si alte consumabile medicale pentru spitale, scoli si alte institutii ale statului, in beneficiul uor furnizori prestabiliti, care faceau parte din…